Son dakika haberi | İzmir'de kuyumcudan hırsızlık anı kamerada

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kuyumcuya girip müşteri numarası yapan 3 kadın hırsız güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadınlar tutuklandı.

Olay, 11 Ağustos günü Çamdibi Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.K.'nin sahibi olduğu kuyumcuya müşteri gibi girip yüzük almak istediklerini söyleyen 3 kadın, modellere bakarak iş yeri çalışanını oyaladı. Daha sonra iş yerinden kadınların çıkması üzerine tablada yüzük ve bazı takıların yerinde olmadığını fark eden F.K., güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde 2 kadının iş yeri çalışanını oyalarken diğer şüphelinin hırsızlık yaptığını gördü ve durumu polise ihbar etti.

Adresleri tespit edildi, operasyon yapıldı

İhbar üzerine güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, görüntülerde şüphelilerin bir otomobille bölgeden ayrıldığını belirledi. Yapılan çalışma sonucu şüphelilerin adreslerini ve kimliklerini belirleyen ekipler, C.S. (29), G.A. (22) ve N.K. (53) ile otomobilin sürücüsü M.A'yı operasyonla gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada, iş yerinden çalınan takılar ele geçirildi.

3 kadın tutuklandı

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı olduğu da belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, otomobil sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR