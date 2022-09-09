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Son dakika haberi... Isparta'da iki tır çarpıştı: 2 ölü

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... Isparta'da iki tır çarpıştı: 2 ölü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Isparta-Dinar Karayolu'nda bir tırın konteynır yüklü tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Isparta-Dinar Karayolu'nda bir tırın konteynır yüklü tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Isparta-Dinar Karayolu'nda saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada Mehmet Kara (43) yönetimindeki 32 PP 128 plakalı konteyner yüklü tır, aynı istikamete seyir halindeki A.A.K'nin kullandığı 15 NH 375 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, tır sürücüsü Mehmet Kara ve yanında bulunan kızı Betül Kara'nın (15) yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Kara Isparta 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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