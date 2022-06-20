Son dakika haberi | Isparta'da &quot;Dümen&quot; operasyonu: 5 gözaltı - Haberler

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Son dakika haberi | Isparta'da "Dümen" operasyonu: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Isparta'da 'Dümen' operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi... Yurt genelinde 43 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Dümen" adlı nitelikli dolandırıcılık operasyonu çerçevesinde Isparta'da 7 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 5 şahıs gözaltına alındı.

Yurt genelinde 43 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Dümen" adlı nitelikli dolandırıcılık operasyonu çerçevesinde Isparta'da 7 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 5 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde 43 ilde eş zamanlı olarak 16 Haziran tarihinde "Dümen" adı altında nitelikli dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde Isparta Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada Isparta il merkezine bağlı olan köyde eski muhtar ve azalarının yetkilerini kullanarak, kimi zaman da tehdit ve yıldırma politikaları uygulayarak usulsüz işlemler gerçekleştirdikleri ve bu şekilde kamu zararına yol açtıkları tespit edildi. Tespitlere dosya çerçevesinde yapılan incelemeler ve Bilirkişi Raporları ile varıldı.

Yapılan çalışmalar ve aramalar neticesinde; çok sayıda dosya, ajanda, klasör, yazışma evrakları ve benzeri evrak, 1 adet gaz tabancası ve şarjörü, 1 adet ruhsatsız 9 milimetre 14'lü tabanca ve şarjörü, 51 adet 9 milimetre fişek, 1 adet tam otomatik ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 6 adet şarjör, 30 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Ele geçen suç unsuru malzemelere el konularak, konu ile ilgili F.K., M.K., Ö.Ç., A.Ç., Ü.K., S.D., C.K. isimli 7 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık, Zimmet, Resmi Belgede Sahtecilik, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet (Silah Kaçakçılığı)" suçlarından gerekli adli işlemler başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

KOM Daire Başkanlığı Isparta 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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