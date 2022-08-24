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Son dakika haberi! Hindistan'da sel felaketi: 2 ölü, 5 yaralı

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Son dakika haberi! Hindistan'da sel felaketi: 2 ölü, 5 yaralı

Son dakika haber: Hindistan'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Hindistan'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde 2 gündür devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Eyalette sel nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise evlerinin çatısının çökmesi sonucu yaralandı. Şiddetli yağışlar nedeniyle eyalette bulunan nehir ve barajlar taşarken, birçok köy sular altında kaldı. Yetkililer, Rajasthan eyaletinde devam eden Muson iklimi nedeniyle 46'dan fazla yağmur yağdığını belirtti.

Rajasthan eyaletinin Kota şehrinde sel nedeniyle 3 bin 500 kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, okullar barınak olarak kullanıldı. Hindistan Hava Kuvvetleri helikopterler ile selde mahsur kalan kişileri kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Eski Rajasthan Başbakanı Vasundhara Raje ise selden etkilenen bölgeleri helikopterden incelemede bulundu. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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