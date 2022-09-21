Hatay 3. sayfa haberleri: Hatay'da pos tefeciliği operasyonu: 37 gözaltı

Hatay'da pos tefeciliği operasyonu: 37 gözaltı

HATAY Hatay'ın Antakya, Defne, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde gerçekleştirilen tefeci operasyonunda toplam 37 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tefecilik suçlarını önlemeye ve şüphelilerini tespit etmeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. MASAK raporlarına istinaden yaklaşık 3 milyar 200 milyon Türk lirası para hareketliliği tespit edilen ve "Pos Tefeciliği Suçu" işlediği belirlenen Antakya, Defne, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı'daki şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikametleri ve iş yerlerinde Vergi Dairesi Hesap Uzmanları eşliğinde yapılan aramalarda sahte tabelalarla iş yeri görünümünde açılmış mekanlarda özel olarak hazırlanmış mekanik düzeneklerle konsol altına gizlenmiş halde bin 300 adet farklı şahıslara ait kredi kartı, 24 adet farklı işyeri ve şahıslara ait pos cihazı, kaşe, 5 milyon 622 bin Türk lirası değerinde farklı şahıslar adına düzenlenmiş 482 adet senet, 144 bin 600 Türk Lirası değerinde 16 adet çek, çok sayıda pos cihazı çıktısı, 35 adet hesapların tutulduğu değerlendirilen not defteri ve ajanda, 87 bin 645 Türk Lirası, 3 bin 550 Dolar ve 4 bin Euro para, 1 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 37 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.