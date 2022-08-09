Haber : Son dakika haberi! Hareket eden traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Hareket eden traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Hareket eden traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde su tankına su doldururken hareket eden traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde su tankına su doldururken hareket eden traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Ellek Beldesi Şehit Ali Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarla sulamak isteyen Kemal Tehçi (67) traktörün arkasında bağlı olan su tankına su doldurduğu sırada park halindeki traktör hareket etti. Traktörü durdurmak isteyen Tehçi, dengesini kaybederek yere düşerken traktör üzerinden geçti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam ağır yaralı olarak Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tehçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaniye Ellek su 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title