Son dakika haberi! Hakkari'den acı haber 1 asker şehit Son dakika 3. sayfa haberi: Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı. Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Kuzey Irak sınır hattında bulunan Derecik ilçesine bağlı Anadağ köyü civarında meydana geldi. Askeri zırhlı aracın üst bölgesine seyir halinde iken bilinmeyen bir nedenden dolayı uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında Piyade Er Yusuf Gürler şehit olurken, 6 asker de yaralandı. Yaralı askerler, olay yerine sevk edilen ambulansla Derecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HAKKARİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hakkari Irak 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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