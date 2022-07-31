Son dakika haberi: Gürcistan'da kanalizasyona düşen 2 kişi öldü

Gürcistan'ın Marneuli kentinde bir evin kanalizasyonunu temizlerken düşen işçi ve onu kurtarmaya çalışırken kanalizasyona düşen ev sahibi hayatını kaybetti.

Gürcistan'ın Marneuli kentinde sabah saatlerinde bir kişinin evinin avlusundaki en az 10 metre derinliğindeki kanalizasyonu temizletmek için çağırdığı işçi kanalizasyona düştü. Ev sahibinin işçiye yardım etmeye çalıştığı ancak kendisinin de kanalizasyona düştüğü öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, kanalizasyona düşen işçi ve ev sahibini bilinci kapalı şekilde kuyudan çıkardığı ancak hastaneye sevk edilirken ambulansta hayatını kaybettikleri belirtildi.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, evin etrafı olay yeri inceleme uzmanları tarafından kapatıldı. Olaya ilişkin Gürcistan İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. - TİFLİS