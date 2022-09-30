Son dakika haberi: Feci kazada ölen 112 çalışanları için mevlit okutuldu

Gaziantep'te yaralıya müdahale ederken otobüsün çarpmasıyla hayatını kaybeden 112 Sağlık ekibi için Sağlık-Sen tarafından mevlit programı düzenlendi.

Gaziantep'te 20 Ağustos'ta yaşanan ve 2 İHA muhabirinin de hayatını kaybettiği kazada yaralıya müdahale ederken otobüsün çarpması sonucu yaşamını kaybeden 112 Sağlık ekibi Tuğba Uzdilli, Abdullah Kütük, Halil Özden ve hayatını kaybeden tüm sağlıkçılar için Sağlık-Sen tarafından mevlit programı düzenlendi. Programda, hayatını kaybedenler için dualar edildi. Topçuoğlu Camii'nde yapılan mevlit programının ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkan Vekili Mehmet Yaşar, yaptığı açıklamada, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde 20 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen trafik kazasında aralarında sağlık çalışanları Tuğba Uzdilli, Halil Özden ve Abdullah Kütük'ün de bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, görevi başında şehit olan sağlık çalışanlarını unutmadıklarını kaydetti. Yaşar, "Ağustos ayı içerisinde meydana gelen elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanı arkadaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlar görevlerini yaparken şehit oldular. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Programa katılan herkese de teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP