Fatih'te silahlı çatışma çıktı, olay yerinden geçen İranlı turist kurşunların hedefi oldu
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İstanbul Fatih'te iki kişi arasında çıkan silahlı çatışmada, oteline doğru yürüyen İranlı turist kadın vuruldu. Kurşunların hedefi olan kadın, olay yerinde hayatını kaybederken, yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olay anı ise saniye saniye kameralarına yansıdı.
FATİH, İSTANBUL (İHA) - Beyazıt Mimar Hayrettin Mahallesi'nde Cumartesi gecesi meydana gelen olayda, silahlı bir şüpheli sokağın köşesinde husumetli olduğu kişinin geçmesini bekledi. Husumetlisini gören şüpheli belindeki silahı çıkararak art arda ateş etti. Silahlı saldırıya uğrayan şahıs da karşılık verince olay, silahlı çatışmaya döndü. Çıkan silahlı çatışmada iki şüpheli de yaralanmadı.
Ailesiyle beraber oteline yürüyen kadın, silahlı çatışmada ateşlenen merminin hedefi oldu. Göğsüne isabet eden mermiyle kanlar içinde kalan İranlı turist kadın, yere yığıldı. Yerde kanlar içinde kalan kadınının gelini ve kocası, sinir krizi geçirerek yardım çığlıkları attı.
O sırada bir otelin resepsiyonunda bulunan 2 emniyet bekçisi, silah seslerini ve yardım çığlıklarını duyarak dışarı çıktı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi yapan bekçiler, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini aradı. Çatışmanın yaşandığı bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede İranlı turist kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Silahlı çatışma ve kadının vurulduğu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, silahlı şüphelinin husumetli olduğu kişinin peşine takılması görülüyor. Daha sonra silahlı saldırıya uğrayan kişi ateş ederek karşılık veriyor. O esnada oteline doğru yürüyen İranlı kadın, vurularak yere düşüyor.
Yaşanan olayı anlatan esnaf Halil Akuran,"Cumartesi akşamı üç tane İran uyruklu turist aşağıdaki otellerine gidiyordu. O esnada iki tane grup arasında çatışma vardı. Silahtan çıkan mermi kadının göğsüne isabet etmiş. Kadın oraya yığılıp hayatını kaybetmiş" şeklinde konuştu.
Polis ekipleri konuyla ilgili olay yerinde incelemelerini gerçekleştirdi. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Ekipler, kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.