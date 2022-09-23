Şarküteriye giren hırsız kasadaki paraları böyle çaldıİSTANBUL Fatih'teki bir şarküteriye giren hırsız, önce kasanın altındaki çantayı masanın üzerine çıkardı, sonra yere koyup içindeki bin lirayı parayı çaldı.

Şarküteriye giren hırsız kasadaki paraları böyle çaldı

İSTANBUL Fatih'teki bir şarküteriye giren hırsız, önce kasanın altındaki çantayı masanın üzerine çıkardı, sonra yere koyup içindeki bin lirayı parayı çaldı. Hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz çarşamba Fatih Kocamustafapaşa Meydanı'ndaki bir şarküteride saat 15.00'de meydana geldi. İçeride kimsenin olmadığı bir sırada harekete geçen hırsız, içeride bir süre dolandıktan sonra masanın altındaki el çantasını aldı. Ardından paniğe kapılan hırsız, çantayı masanın üzerine çıkarıp bir süre daha gezindi. Daha sonra çantayı masanın altına indiren hırsız, çantanın içindeki bin lirayı cebine koyup kaçtı. O anlar ise kameraya yansıdı. Çantayı yerde atılı şekilde gören şarküteri sahibi Arif Pandık, durumu fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelip inceleme yapan polis güvenlik kamera görüntülerinden şahsı tespit etme işlemlerine başladı.

Dükkanına hırsız giren Arif Pandık, "Gündüz vakti burada bizim ağabey ekmek arası yaparken hırsız güpegündüz geliyor, bizim altta eski çantamız var, onu alıyor, eğilip parayı alıp gidiyor. İçeride kimse yoktu. ;Ağabey, dışarıda ekmek arası yapıyordu. Mağdur olduk. Çantanın içinde yaklaşık bin lira vardı. Para önemli değil de insanın o saatte bu şekilde olay gerçekleşmesi tuhafımıza gitti. Polise başvurduk, sağ olsunlar gelip ilgilendiler. Gerekeni yapacağız dediler. Geçen hafta çarşamba günü saat 15.00'te oldu" dedi.