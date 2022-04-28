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Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki ailelerin kararlı eylemi 968'inci gününde

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberine göre Evlat nöbetindeki ailelerin kararlı eylemi 968'inci gününde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 968'inci gününde de sürüyor.

Evlat nöbetindeki ailelerin kararlı eylemi 968'inci gününde

DİYARBAKIR - HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 968'inci gününde de sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 968. gününde de devam ediyor.

Hakkari'de ikamet eden ve 2014 yılında 23 yaşındayken kaçırılan Zahide Öner'in annesi Zebude Öner, HDP il binası önündeki çadırda evladına kavuşmak için nöbet tuttuğunu söyledi.

8 yıldır kızından hiç haber almadığını ifade eden anne Öner, "HDP kaçırıp PKK'ya teslim etti, 8 yıldır haber alamadık. Zahide, kızım gel, korkma hep birlikte gelin seni bekliyoruz. Kimden korkuyorsunuz, korkmayın devletimiz güçlü bir devlet. Hepiniz gelin teslim olun" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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