Son dakika haber | EREN-Abluka 2 operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Son dakika haber | EREN-Abluka 2 operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 bölücü örgüt mensubunun daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 bölücü örgüt mensubunun daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hakkari merkeze bağlı Kırıkdağ köyü kırsalında 28 Haziran tarihinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH ve Jandarma Komando birliklerince başlatılan J-İHA ve J-SİHA destekli Eren Abluk-2 Operasyonu'nda 4 bölücü örgüt mensubu daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Düzenlenen operasyonda 1 adet M16 silah, 2 Kaleşnikof silah ve 9 adet bu silahlara ait şarjör, 5 adet M16 şarjörü, 4 adet el bombası, 1 adet termal şemsiye, 1 adet uyku tulumu, 1 adet sırt çantası, 3 adet panço, 3 adet termal kıyafet (üzerlerinde) ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

(Ali Nargüner - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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