Son dakika haberi: Elazığ'da kablo hırsızları jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Elazığ'da Keban Barajı Elektrik Santralinin hurdalık kısmından 1 ton ağırlığında bakır kablo ve demir parçaları çalan hırsızlar, jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı.

Olay, Keban ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keban İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri saat 04.00 sıralarında önleyici kolluk devriye faaliyeti esnasında Keban Barajı Elektrik Santralinin hurdalık kısmında şüphe üzerine 06 BFG 875 plakalı kapalı kasa bir aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde aracın arka kabin kısmında 1 ton ağırlığında bakır kablolar ve demir parçaların olduğu görüldü. Araç sürücüsü M.K (26) ve yanında yolcu olarak bulunan A.K. (19) gözaltına alındı. Ardından şüpheliler malzemeleri Keban Elektrik Üretim A.Ş. hurdalığından çaldıklarını itiraf etti.

Şüphelilerin tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceğin bildirildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa