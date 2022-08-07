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Son dakika haberi: Çorum'da trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Çorum'da trafik kazası: 3 yaralı Çorum'da son günlerde kazaların sıkça yaşandığı Buharaevler Kavşağı'nda yine bir trafik kazası meydana geldi.

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Çorum'da trafik kazası: 3 yaralı

ÇORUM - Çorum'da son günlerde kazaların sıkça yaşandığı Buharaevler Kavşağı'nda yine bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden Samsun istikametine giden Ali E. yönetimindeki 19 ACL 156 plakalı otomobil, Mavral Sokak'tan Buharaevler istikametine giden Şahin A. yönetimindeki 19 LN 732 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araçlardan birisi ters dönerken, bu aracın sürücü Ali E. ile diğer aracın sürücüsü Şahin A. ve aynı araçta bulunan bir kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavşakta meydana gelen kazalara tepki gösteren halkı ise polis ekipleri sakinleştirdi. Buharaevler Kavşağı'nda bir hafta içerisinde meydana gelen üç ayrı kazada anne-kızın hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını belirten vatandaşlar, daha fazla can kaybı yaşanmadan yetkililerin kavşakta tedbir almasını istediler.

İhlas Haber Ajansı / Bülent Özkaleli - 3. Sayfa

Samsun Ankara Çorum 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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