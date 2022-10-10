İBB'nin cenaze aracı durduruldu, ölü yerine 144 kilo 550 gram esrar çıkması herkesi hayret içinde bıraktı 3. Sayfa Haberleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Adana'da durdurulan cenaze aracında inceleme yapan polis ekipleri, 144 kilo 550 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 1 cenaze aracı sürücüsü, 2'de Diyarbakır'da olmak üzere 3 zanlı gözaltına aldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışmada Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu İncirlik Park alanında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracı durduruldu. 3 KİŞİ GÖZALTINDA Polis araçta yaptığı aramada 120 kilo normal, 24 kilo 550 gramda toz olmak üzere toplamda 144 kilo 550 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 1 cenaze aracı sürücüsü, 2'de Diyarbakır'da olmak üzere 3 zanlı gözaltına aldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Adana 3. Sayfa Haberler

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