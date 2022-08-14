Son dakika haber... Çekya'da tarihi savaş uçağı gösteri sırasında evin üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı

- Çekya'da tarihi savaş uçağı gösteri sırasında evin üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı

PRAG - Çekya'nın Cheb şehrindeki havacılık gününde uçan tarihi savaş uçağı, irtifa kaybederek bir evin üzerine düştü. Kazada pilot hayatını kaybederken, 1 kişi de hafif şekilde yaralandı.

Çekya'nın Cheb şehrinde düzenlenen "Air Day" havacılık gününde uçuş yapan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Hawker Hurricane Mk. IV. tipi savaş uçağı yerel saatle 15.30'da irtifa kaybederek Cheb Havaalanı yakınlarında bulunan Podhrad kasabasındaki bir evin üzerine düştü. Kazada pilot hayatını kaybederken, 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Uçağın düştüğü bölgede yaşayanlar, uçağın motorunun gövdesinden ayrılarak evden 10 metre uzağa düştüğünü aktardı.

"Kamuoyundan işbirliği ve yardım istiyoruz"

Karlovy Vary Bölgesi Tıbbi Kurtarma Servisi Sözcüsü Radek Hes yaptığı açıklamada, "Pilot olay yerinde yaşamını yitirdi. Bir kişi de hafif yaralandı. Tedavisini olay yerinde tamamladık. Şuan başka bir yaralanma yok" dedi. Polis Sözcüsü Katerina Peskova ise, "Olay yerinde bir helikopter ve bir dron ile çalışıyoruz. Kazayı araştırmak için Hava Kazalarını Araştırma Ofisi ile işbirliği yapacağız. Evin çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı. Kamuoyundan işbirliği ve yardım istiyoruz. Uçağın düştüğünü gören veya kamera görüntüleri olan lütfen bizimle iletişime geçsin" ifadelerini kullandı.

Uçak kazaları artıyor

Çekya Hava Kazalarını Araştırma Ofisi'ne göre, geçtiğimiz yıl Çekya'daki uçak kazaları artışa geçti. Geçtiğimiz yıl toplam 946 kazayı araştıran Araştırma Ofisi, bir önceki yıla göre uçak kazalarında yüzde 17'lik bir artış tespit etti. Çekya sınırlarında gerçekleşen kazaların tümüne, genellikle eğlence ve spor amaçlı uçuşlarda ve paraşütle atlama operasyonlarında kullanılan 5 bin 700 kilograma kadar olan küçük uçakların karıştığı aktarıldı.