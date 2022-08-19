Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü

Son dakika haberi | California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü

Son dakika haberleri... ABD'nin California eyaletinde inişe geçen iki uçağın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin California eyaletinde inişe geçen iki uçağın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin California eyaletine bağlı Watsonville kentinde küçük bir havaalanına doğru inişe geçen çift motorlu Cessna 340 tipi uçak ile tek motorlu Cessna 152 tipi uçak havada çarpıştı. ABD medyası kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Federal Havacılık İdaresi'ne göre Cessna 340'ta 2 kişi ve tek motorlu Cessna 152'de ise yalnızca pilot bulunuyordu.

Söz konusu havaalanında uçakların iniş ve kalkışını yönlendirmek için bir kontrol kulesi bulunmuyor. - CALİFORNİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tam Gemi Şok Denemeleri California Cessna 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika Haberleri

title