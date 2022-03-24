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Bursa'da kimsesiz yaşlı adam otel odasında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da kimsesiz yaşlı adam otel odasında ölü bulunduBURSA Bursa'da kimsesi olmadığı için otel odasında kaldığı iddia edilen 71 yaşındaki adam ölü bulundu.

Bursa'da kimsesiz yaşlı adam otel odasında ölü bulundu

BURSA Bursa'da kimsesi olmadığı için otel odasında kaldığı iddia edilen 71 yaşındaki adam ölü bulundu.

Merkez Osmangazi İlçesi Santral Garaj Mahallesi'nde bulunan bir otelde kalan kimsesiz olduğu öğrenilen 71 yaşındaki Mustafa Gümüşkıran otel çalışanları tarafından odada ölü bulundu. Otel odasından çıkmaması üzerine durumdan şüphelenen otel görevlileri odanın kapısını açtıklarında Gümüşkıran'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Durumu polis ekiplerine bildiren otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis eve sağlık ekipleri gönderildi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da kimsesiz yaşlı adam otel odasında ölü bulundu

Bursa'da kimsesiz yaşlı adam otel odasında ölü bulundu

Bursa'da kimsesiz yaşlı adam otel odasında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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