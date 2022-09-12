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Son dakika haberi: Bursa'da hurdacılar sitesinde yangın paniği

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Son dakika haberi: Bursa'da hurdacılar sitesinde yangın paniği

Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hurdacılar sitesinde yangın çıktı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hurdacılar sitesinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Veysel Karani Mahallesi'ndeki hurdacılar sitesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler etraftaki çöplere ve ağaçlara sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. Paniğe neden olan yangında gökyüzüne yükselen dumanlar Bursa'nın birçok noktasından görüldü.

(Hasan Yalçın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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