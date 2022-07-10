Bayram günü ağabeyini öldürdü, cinayetin sebebi samanlık çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayram günü ağabeyini öldürdü, cinayetin sebebi samanlık çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

- Bayram günü ağabeyini öldürdü, cinayetin sebebi samanlık çıktı Kocaeli'de bayram günü işlenen cinayet sebebi samanlık çıktı.

- Bayram günü ağabeyini öldürdü, cinayetin sebebi samanlık çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'de bayram günü işlenen cinayet sebebi samanlık çıktı.

Olay, İzmit ilçesi Durhasan köyü Solaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, miras sebebiyle Tuncay A. ile kardeşi Yaşar A. tartışmaya başladı. İki kardeş arasında çıkan kavgada Yaşar A., ağabeyini av tüfeğiyle vurdu. Yakınları tarafından hemen özel bir hastaneye götürülen Tuncay A.'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşar A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. İki kardeşin de evli ve 3'er çocukları olduğu ve aynı binada altlı üstlü oturdukları öğrenildi. Tuncay A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki kardeşin miras olarak kalan samanlığı bölüşürken aralarında anlaşmazlık yaşandığı ve olayın bu sebeple gerçekleştiği ortaya çıktı.

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Kıyak - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title