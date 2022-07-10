- Bayram günü ağabeyini öldürdü, cinayetin sebebi samanlık çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'de bayram günü işlenen cinayet sebebi samanlık çıktı.

Olay, İzmit ilçesi Durhasan köyü Solaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, miras sebebiyle Tuncay A. ile kardeşi Yaşar A. tartışmaya başladı. İki kardeş arasında çıkan kavgada Yaşar A., ağabeyini av tüfeğiyle vurdu. Yakınları tarafından hemen özel bir hastaneye götürülen Tuncay A.'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşar A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. İki kardeşin de evli ve 3'er çocukları olduğu ve aynı binada altlı üstlü oturdukları öğrenildi. Tuncay A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki kardeşin miras olarak kalan samanlığı bölüşürken aralarında anlaşmazlık yaşandığı ve olayın bu sebeple gerçekleştiği ortaya çıktı.