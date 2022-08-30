Son dakika haberi | Bayılan öğrenciye ilk müdahaleyi törene katılan askeri personel yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları esnasında bayılan ortaokul öğrencisine ilk müdahaleyi törene katılan askeri personel yaptı. Bayılan öğrenciyi kucağına alan askeri personel, önce gölgeye taşıdı, sonrada tedavisi süresince başında bekledi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, kaymakamlık önünde düzenlenen törenler ile başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Kaymakam Mustafa Can, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yaptı.

Ortaokul öğrencisi sıcağa dayanamadı

Kaymakam Mustafa Can'ın konuşması sırasında törene katılan ortaokul öğrencisi güneşli havada sıcağa dayanamadı. Bayılan 9 yaşındaki öğrenci yere yığıldı. Bu sırada törende hazır bulunan Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askeri personel, bayılan öğrenciye ilk müdahaleyi yaptı. Öğrenciyi hemen kucağına alan asker, onu gölgeye taşıdı. Ardından sağlık ekiplerine haber veren asker, bayılan öğrenciyi kendisine getirmek için uzun süre uğraştı. Öğrenci, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Törenler, kortej yürüyüşü ile devam etti. - DÜZCE