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Pençe Kilit'ten acı haber! Bir askerimiz şehit oldu

3. Sayfa Haberleri

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Fatih Bozkurt şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Ekim tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Fatih Bozkurt'un tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

"MİLLETİMİZE SABIR DİLERİZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı. Şehidin memleketinin Batman'ın Sason ilçesi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatih Bozkurt 3. Sayfa Güncel Haberler

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