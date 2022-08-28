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Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu! İçinde bulunan baba ve kızını ölüm ayırdı

3. Sayfa Haberleri

Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu! İçinde bulunan baba ve kızını ölüm ayırdı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kaza esnasında arabada bulunan baba ve kızı yaralandı. Öte yandan genç kadının hastanede hayatını kaybettiği bilgisi edinildi.

Çorum'da Arzu Ambarkütükoğlu (24) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları sıkıştığı yerden çıkardı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Arzu Ambarkütükoğlu ile otomobilde yolcu olarak bulunan babası Dilaver Ambarkütükoğlu (49) ve kardeşi Bahar Ambarkütükoğlu (21) yaralandı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır sürücü Arzu Ambarkütükoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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