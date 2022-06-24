Son dakika haberi... Artvin'de çıkan yangında iki katlı ahşap ev küle döndü Son dakika haberine göre Artvin merkeze bağlı Ballıüzüm köyünde çıkan yangında iki katlı ahşap ev yanarak kül oldu. Artvin merkeze bağlı Ballıüzüm köyünde çıkan yangında iki katlı ahşap ev yanarak kül oldu. Yangın etrafta bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, bugün saat 14.00 sıralarında Engin ve Yüksel Akman kardeşlere ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri ve köy halkı yangına müdahale etti. Yangın rüzgarın etkisiyle etrafta bulunan diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, soğutma çalışmasının sürdüğü ifade edildi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana gelirken, çıkış sebebi ekiplerce araştırılıyor. - ARTVİN Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 22, 2022 Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Artvin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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