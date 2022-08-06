Son dakika haberi... Araçlar sel sularında mahsur kaldı Son dakika 3. sayfa haberi... Kütahya'nın Gediz ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası araçlar sel sularında mahsur kaldı. Kütahya'nın Gediz ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası araçlar sel sularında mahsur kaldı. Kuvvetli yağış sonrası Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde sel ve su birikintileri meydana geldi. Çok sayıda araç, sel sularında mahsur kaldı. Vatandaşlar, araçlarını kurtarmanın derdine düştü. Su baskınları nedeni ile belediye ekipleri ise çeşitli noktalarda meydana gelen su birikintilerine ve su baskınlarına müdahale etti. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kütahya Tragger su 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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