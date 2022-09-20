Son Dakika | Ankara'da traktör ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı 3. Sayfa Haberleri Bir son dakika haberine göre Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan traktör ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan traktör ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Nallıhan ilçesi D140 karayolu üzerinde bulunan Davutoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Halis Mehmet Öztürk kontrolündeki traktör ile işçi taşıyan servis minibüsü çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 7 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (Seyit Çakır/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Nallıhan Ankara 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son Dakika | Ankara'da traktör ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı - Haberler

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