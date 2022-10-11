Son dakika haberi | ABD'de cinayetten ömür boyu hapse mahkum edilen Adnan Syed 22 yıl sonra özgür

Son dakika 3. sayfa haberi... ABD'nin Maryland eyaletinde 1999 yılında kız arkadaşını öldürmekten ömür boyu hapse mahkum edilen ve 22 yıl sonra hakkındaki davanın yeniden görülmesine karar verilen 42 yaşındaki Adnan Syed hakkındaki tüm suçlamalar savcılar tarafından düşürüldü.

ABD'nin Maryland eyaletinde 1999 yılında kız arkadaşını öldürmekten ömür boyu hapse mahkum edilen ve 22 yıl sonra hakkındaki davanın yeniden görülmesine karar verilen 42 yaşındaki Adnan Syed hakkındaki tüm suçlamalar savcılar tarafından düşürüldü.

ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Baltimore kentinde 1999 yılında 18 yaşındaki kız arkadaşı Hae Min Lee'yi öldürdüğü gerekçesi ile 2000 yılında ömür boyu hapse mahkum edilen Adnan Syed hakkındaki tüm suçlamalar düşürüldü. Syed'in avukatı Erica Suter yaptığı açıklamada, "Sonunda Adnan Syed özgür bir adam" ifadelerini kullanarak, Syed'in masum olduğunu ve işlemediği bir suçtan dolayı yıllarca hapis yattığına dikkat çekti.

Savcıların, 1 yıl süren yeniden soruşturma aşamasında Lee cinayetinde iki muhtemel şüphelinin daha olduğunu ortaya çıkarmasının ardından Baltimore Bölge Hakimi Melissa Phinn, soruşturmayı yürüten savcıların talebini dikkate almış, 20 Eylül'de Syed hakkındaki hükmün "hak ve adalet adına" bozulmasına, ev hapsine alınmasına ve davanın yeniden görülmesine karar vermişti.

Syed'in tüm temyiz başvuruları reddedilmişti

Hapse girdiğinde 19 yaşında olan Syed, her zaman masum olduğunu ve kız arkadaşı Lee öldürmediğini iddia etmiş ve son 20 yılda yaptığı tüm temyiz başvuruları reddedilmişti.

Savcılar, kilit bir tanığın ve cinayeti araştıran dedektifin güvenilmez olduğuna karar vermişti

Savcılar soruşturmalarını tamamlamalarının ardından mahkemeye, 42 yaşında olan Syed'in masum olduğunu iddia etmediklerini, ancak artık "mahkumiyetin bütünlüğüne" güvenmediklerini ve Syed'in en azından yeniden yargılanması gerektiğini ifade etmişlerdi. İsimlerini vermedikleri iki muhtemel şüpheli hakkında yeni bilgiler bulduklarını söyleyen savcılar, söz konusu şüphelilerin kimliklerinin polis tarafından bilindiğini ve ancak kanunun gerektirdiği şekilde mahkemeye açıklanmadığını aktarmıştı. Savcılar, kilit bir tanığın ve cinayeti araştıran dedektifin güvenilmez olduğuna karar vermiş, Syed'in cep telefonu verilerine dair şüphe uyandıran yeni bilgiler bulduklarını aktarmışlardı.

Cinayet podcast haline getirilmişti

Chicago merkezli radyo istasyonu WBEZ tarafından üretilen "Seri" adlı podcast ile 2014 yılında söz konusu dava dünya çapında dikkatleri üzerine çekmişti. Podcastin bölümleri dinleyiciler tarafından 340 milyondan fazla kez indirilmişti.

Öte yandan Woodlawn Lisesi'nde okuyan Lee'nin cesedi Baltimore'daki Leakin Park'ta gömülü halde bulunmuştu. - MARYLAND