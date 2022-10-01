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Son dakika haber... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri: Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü il genelinde narkotik ve asayiş uygulaması ve operasyonu gerçekleştirdi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü il genelinde narkotik ve asayiş uygulaması ve operasyonu gerçekleştirdi.

Uygulama ve operasyon sonucunda toplamda 21 şüpheli yakalandı. 21 adet kenevir bitkisi, 72 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 8'ine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Bir şüpheliye ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki ifadeleri tamamlananlar mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Polis ekipleri tarafından devam eden uygulamalarda haklarında farklı suçlardan yakalama emri bulunan 12 şüpheli yakalanarak adli süreçleri bitimi ceza infaz kurumuna gönderilecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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