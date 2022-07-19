Zeytinburnu'nda yolda yürüyen kadın kör kurşunun hedefi oldu, o anlar kamerada - Haberler

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Zeytinburnu'nda yolda yürüyen kadın kör kurşunun hedefi oldu, o anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Zeytinburnu'nda yaşanan silahlı saldırıda, ailesiyle birlikte kaldırımda yürüyen kadın kör kurşunun hedefi oldu. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, yabancı uyruklu kişiler beyaz bir otomobille sokağa girdi, otomobilin yanına yaklaşan bir başka kişi, arka kapıyı açarak içerideki kişiyle konuşmak istedi. İddiaya göre; otomobilin arka koltuğundan kapıyı açan kişiye yönelik ateş açılırken, saldırıda kaldırımda ailesiyle birlikte yürüyen yabancı uyruklu bir kadın bacağından yaralandı. Silahlı saldırı düzenlenen kişi ise yara almadan olay yerinden uzaklaştı. Şüpheliler de geldikleri otomobille birlikte kayıplara karıştı.

Zeytinburnu'nda yolda yürüyen kadın kör kurşunun hedefi oldu, o anlar kamerada

KADININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Silah seslerini duyan esnaf hemen yaralı kadının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Zeytinburnu'nda yolda yürüyen kadın kör kurşunun hedefi oldu, o anlar kamerada

ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Otomobilden ateş açıldığı anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, beyaz renkli bir otomobilin sokakta durduğu, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin kapıyı açmasının ardından kapıyı açan kişiye ateş açıldığı görülüyor. Ateş açılan kişi ve otomobilin içindeki şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşırken, kadının yaralandığını gören esnafın yardıma koşması ve kadının yanındaki çocukların korku dolu anları da kameraya yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zeytinburnu İsa Yusuf 3. Sayfa Haberler

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