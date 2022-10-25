Okul servisi uçuruma yuvarlandı: 11 öğrenci yaralı 3. Sayfa Haberleri Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrencileri taşıyan servis feci bir kaza geçirdi. Aracın uçuruma yuvarlanması sonucu içinde bulunan 11 öğrenci yaralandı. Kaza, ilçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kazan köyü yolunda meydana geldi. Bağdaş köyünden aldığı öğrencileri Kazan'a taşıyan A.M.Y. yönetimindeki Ford Transit marka minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. 11 ÖĞRENCİ YARALANDI Meydana gelen kazada; N.Ç., D.Ç., N.Ç., A.B., M.B., E.B., V.Ç., H.A., Z.Y., A.Y. ve B.P. isimli öğrenci yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İNCELEME BAŞLATILDI Sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından yaralıları, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Münir Karaloğlu Yüksekova Jandarma Hakkari 3. Sayfa Haberler

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