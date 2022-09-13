Son dakika haber: Vahşice öldürülen Ezgi gözyaşları içinde toprağa verildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde dini nikahlı kocası tarafından demir çubuk ve bıçak sapıyla darp edilen Ezgi Deler'in cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Rasil S., dini nikahlı eşi Ezgi Deler'i (25) alt kattaki komşusundan kıskandığı için ağır şekilde darp etti. Rasil S. olayın ardından evden çıkıp gitti. Sabah eve giren komşular genç kadını ağır şekilde darp edilmiş biçimde buldu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti.

Adana Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılan genç kadının cenazesi Ceyhan ilçesindeki baba ocağına getirildi. Genç kadının cenazesi helallik alınmasının ardından Yeni Asri Mezarlığı'na götürüldü. Anne Gülnaz Deler, ağıtlar yakarken genç kadının kardeşleri ağlayarak birbirlerine sarıldı. Ezgi Deler'in yengesi Fazilet Ataş da, "Kadın olmak günah mı? Kadın anadır ana. Elin erkeğinin öldürmesini kabul etmiyoruz. O adamın içeride olmasını kabul etmiyoruz bize versinler onu. Yeter artık kadın cinayeti olmasın yeter. Biz televizyonlardan izliyorduk bize hayal geliyordu. Bizim de mi başımıza gelecekti" dedi.

Genç kadının cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. - ADANA