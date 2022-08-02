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Son dakika haber... Uygulama yapan polislerin dikkati orman yangınını önledi

Son dakika haber... Uygulama yapan polislerin dikkati orman yangınını önledi

Son dakika 3. sayfa haberi... Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın, D-100 Karayolu üzerinde uygulama yapan trafik polislerinin fark etmesiyle büyümeden söndürüldü.

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Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın, D-100 Karayolu üzerinde uygulama yapan trafik polislerinin fark etmesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu üzerinde bulunan Köroğlu Bölge Trafik İstasyonu'na yakın ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Trafik kontrolü yapan polis ekipleri ve vatandaşlar ormanlık alandan dumanların yükseldiğini fark ederek hızla olay yerine gitti. Vatandaşların dal parçalarıyla söndürmeye çalıştığı yangına, polis ekipleri yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Vatandaşların olay yerinde 2 çocuk gördüğünü söylemesi üzerine çevrede arama yapıldı. Yapılan aramada herhangi bir kişiye rastlanmadı.

Faciadan dönülen olayda yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

D-100 Karayolu Köroğlu Bolu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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