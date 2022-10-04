Trafik kazasında yanarak hayatını kaybeden karı-koca son yolculuğuna uğurlandı

ORDU - Samsun'da, arıza yapan otomobile tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada yanarak hayatını kaybeden karı-koca, Ordu'da toprağa verildi.

Kaza dün, saat 06.30 sıralarında Samsun'un Kavak ilçesi İstasyon Mahallesi Samsun-Ankara karayolu köprülü kavşak altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan Temel Kirpitci kardeşinin kızının düğününe katılmak için eşi Arzu Kirpitçi ile birlikte memleketleri Ordu'nun Ulubey ilçesindeki düğün törenine katılıp İstanbul'a gitmek için yola çıktılar. Temel Kirpitçi idaresindeki 34 FFM 780 plakalı otomobil Samsun'un Kavak ilçe merkezinden geçerken aracı arıza yaptı.

Şoför aracını park edip durduğu sırada Aslan Sahınıdze idaresindeki BB-377-TB Gürcistan plakalı tır, park halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobildeki LPG tankı patlayarak alev aldı. Tır sürücüsü araçtaki karı-kocayı kurtarmak için çaba sarf etti ancak aracın kapılarını açamadığı öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazeleri yanan araçtan çıkartılarak otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemlerin tamamlanmasının ardından Kipritci çiftinin cenazeleri Ordu'nun Ulubey ilçesine gönderildi.

Çift için Ulubey ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi, aile burada taziyeleri kabul etti. Çiftin cenazesi Akoluk Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan da katılarak, aileye başsağlığı diledi.