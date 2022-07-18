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Son dakika haberleri! Trabzon'da silahlı kavga: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Trabzon'da silahlı kavga: 1 ölü

Son dakika gündem haberi... Trabzon'un Of ilçesinde bir kişi, tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldürdü.

Trabzon'un Of ilçesinde bir kişi, tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Of ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşlarındaki Fatih U. ve Sefa Dönmez arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Fatih U., silahla Sefa Dönmez'i vurdu. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Dönmez yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Dönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sefa Dönmez'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

(Kenan Akyüz - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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