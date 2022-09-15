Tokat 3. sayfa haberleri | Tokat'ta okul servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

Tokat 3. sayfa haberine göre Tokat'ta okul servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı Tokat'ta öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7'si öğrenci olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Tokat'ta okul servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

TOKAT - Tokat'ta öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7'si öğrenci olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat - Turhal kara yolu Ulaş köyü kavşağında meydana geldi. Tufan H. (41( idaresindeki 60 TR 646 plakalı Dacia Logan marka otomobil aynı istikamette seyir halinde olan N.G 60 AAP 674 plakalı okul servis minibüsüne çarptı. Kazada taşımalı eğitim gören 16 öğrencinin olduğu serviste 7'si öğrenci olmak üzere araç sürücüleri ile birlikte 10 kişi yaralandı. Yaralılara ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu, kamyonet sürücüsünün ağır yaralandığı öğrenildi. Jnadarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.