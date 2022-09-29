Son dakika haber | Terör örgütüne ait 3 ayrı noktada malzeme ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Son dakika habere göre Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Gerger ilçesinde 3 ayrı noktada örgüt üyelerine ait malzemeler ele geçirildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Gerger ilçesinde 3 ayrı noktada örgüt üyelerine ait malzemeler ele geçirildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gerger ilçesi Yeşilyurt mevkiinde, 2018-2019 yılları arasında faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kullanılan malzemeleri ele geçirdi. Jandarma ekipleri toprağa gömülü vaziyette üç ayrı noktada bir kısmı yaşam malzemelerinden oluşan çeşitli eşyalar ele geçirdi. Olayla ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması genişleyerek devam ediyor. (Ahmet Arslantaş - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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