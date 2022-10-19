Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Tatvan-Hizan karayolunda trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber: Tatvan-Hizan karayolunda trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bitlis'in Tatvan-Hizan karayolunda kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Bitlis'in Tatvan-Hizan karayolunda kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Tatvan-Hizan karayolu üzerinde bulunan Kırkbulak mevkiinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin isimleri ile plakaları henüz belirlenemeyen kamyonet ile karşı yoldan gelen otomobilin çarpışması meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası araçta sıkışan yaralılar AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Bitlis ve Tatvan Devlet hastanelerine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bitlis Tatvan 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title