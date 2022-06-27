Son dakika haber | Taksim LGBT yürüyüşünde polise hakaret eden muhabire gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Taksim LGBT yürüyüşünde polise hakaret eden muhabire gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Taksim LGBT yürüyüşünde polise hakaret eden muhabire gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Taksim'de LGBT yürüyüşü esnasında çıkan arbedede muhabir Bülent Kılıç ile birçok göstericisi polise hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Taksim'de LGBT yürüyüşü esnasında çıkan arbedede muhabir Bülent Kılıç ile birçok göstericisi polise hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Beyoğlu Taksim'de LGBT yürüyüşü esnasında polisle göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Arbede esnasında muhabir Bülent Kılıç ile birçok göstericisi polise hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Muhabir Kılıç, "görevli memure hakaret" ve "polise mukavemet etmek" suçlarından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kılıç'ın polislere hayvan diyerek hakaret ettiği o anlar ise kameralara yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bülent Kılıç Taksim LGBT 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title