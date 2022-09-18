Son dakika haber | Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberine göre Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Yıldızeli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.S. (31) yönetimindeki 58 AAB 363 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Yıldızeli ilçesi girişinde N.Ö. idaresindeki 58 YA 716 plakalı Ford marka minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yararılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sivas Ankara karayolu Yıldızeli Sivas 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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