Vadi İstanbul AVM'de 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Dün saat 20.20sıralarında Sarıyer Ayazağa'da bulunan Vadi İstanbul AVM'de yabancı uyruklu iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Silahlı çatışma 6 kişi yaralanmış, AVM içinde büyük panik yaşanmıştı. Çatışmanın detayları bugün ortaya çıktı.

KAVGADA SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Ortaya çıkan görüntülerde kavga öncesi 6 kişilik bir grubun restoranda oturduğu ve 2 saat sonra yanlarına gelen 10 kişilik grupla yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerini darp ettiği esnada iki gruptan da birkaç kişi birbirlerine silah çekti.

8 KURŞUNLA YARALANDI

Karşılıklı çatışmanın yaşandığı kavgada baldırından 8 kurşunla yaralanan Azerbaycan uyruklular Rakif A. ve baldırından 3 kurşunla yaralanan Mehraj K. ile ayak parmağından yaralanan İran uyruklu Sayeed Alireza A. Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bacağından yaralanan Azerbaycan uyruklu Kulam İ. ve olay yerinden kaçarken yere düşerek yaralanan Fatih Mehmet K., Ayazağa'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ayrıca bacağından yaralanan Azerbaycan uyruklu Azer A. ise Eyüpsultan'da bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri olayın karışanları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.