Son dakika haber... Samsun'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 20 gözaltı - Haberler

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Son dakika haber... Samsun'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 20 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Samsun'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 20 gözaltı

Son dakika haberine göre Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süredir takip edilen uyuşturucu satıcılarına karşı dün sabah operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan 10'u dün çıkarıldıkları Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Gözaltına bulunan 10 kişi de bugün İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine çıkarıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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