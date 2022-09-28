Rusya'dan Kuzey Akım'daki sızıntılara ilişkin 'Uluslararası Terörizm Yasası' doğrultusunda soruşturma

Rusya, Baltık Denizi üzerinden Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki sızıntılar ile ilgili "Uluslararası Terörizm Yasası" doğrultusunda soruşturma başlattı.

Rusya, Baltık Denizi üzerinden Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki sızıntılar ile ilgili "Uluslararası Terörizm Yasası" doğrultusunda soruşturma başlattı.

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 3 noktada görülen gaz sızıntıları sonrası Rus istihbaratı, Rus savcılık makamlarının ön soruşturma başlatmasının ardından kendilerinin de "Uluslararası Terörizm Yasası" kapsamında sızıntılar ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, "Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 'Uluslararası Terörizm Yasası' 361. Maddesinin 1. Kısmı uyarınca suç belirtilerinin tespit edilmesiyle ilgili olarak, Başsavcılık tarafından gönderilen materyaller doğrultusunda Rusya Federasyonu Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 37. maddesinin 2. bölümünün 2. paragrafı uyarınca Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi (FSB) Soruşturma Dairesi tarafından soruşturma başlatıldı" denildi.

Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıların nedeni olarak Avrupa Birliği, Danimarka ve İsveç sabotaj ihtimali üzerinde duruyor.

SIZINTILARIN YAKININDA GÜÇLÜ PATLAMALAR TESPİT EDİLMİŞTİ

İsveç Ulusal Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, dün Danimarka ve İsveç'teki sismologların söz konusu sızıntıların yakınında güçlü patlamalar kaydettiği aktarılmıştı. Alman jeolojik araştırma merkezi GFZ ise, Danimarka'nın Bornholm Adası'ndaki bir sismografın dün iki kez ani artış kaydettiğini belirtmişti.

(Erhan Altıparmak/İHA)