Son dakika haber... Rusya'da devam eden orman yangınında 12 bin hektarlık alan kül oldu

Rusya'nın Ryazan bölgesinde devam eden yangınları, şu ana kadar yaklaşık 12 bin hektarlık alanı küle çevirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Orman yangınlarının yalnızca Rusya'nın Avrupa kısmında değil, aynı zamanda doğusunda da kötüleşme tehlikesi var" diyerek yangınların büyümemesi için ek tedbirler alınmasını istedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın yaklaşık 200 kilometre güneyindeki Ryazan bölgesinde geçtiğimiz hafta başlayan orman yangınları devam ediyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, BE-200 uçağı ve Mi-8 helikopterlerinden oluşan 15 hava aracı ve karadan müdahaleyi sürdürürken, alevler kontrol altına alınamadı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ryazan'da ilki 7 Ağustos'ta ikincisi de ertesi gün sonra başlayan orman yangınlarında şu ana kadar yaklaşık 12 bin hektarlık alanda küle döndü. Yangının bugün 31 kilometrelik alana daha yayıldığı, hızı saatte 25 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle yangının ilerlediği kaydedildi. Alevlerin 6 yerleşim yerini tehdit ettiği ve bölge halkının güvenli yerlere tahliye edilmeye başlandığı aktarıldı. Moskova yönüne doğru ilerleyen yangınlarda şu ana kadar can ve mal kaybı ise yaşanmadı.

"ORMAN YANGINLARININ DOĞU DA DA KÖTÜLEŞME TEHLİKESİ VAR"

Devam eden orman yangınlarıyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başbakanı Mikhail Mişustin başta olmak üzere hükümet üyeleriyle video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya orman yangınlarının ilerlediği Moskova'nın belediye başkanı Sergey Sobyanin de katıldı. Sıcak havaların etkisiyle Avrupa'da da orman yangınlarının sürdüğüne işaret eden Putin, önceki yıllara göre Rusya'da orman yangınlarının daha az olduğunu ifade etti. Putin, "Orman yangınlarının yalnızca Rusya'nın Avrupa kısmında değil, aynı zamanda doğusunda da kötüleşme tehlikesi var. Doğal afetlere karşı önlemler alıyoruz. Geçtiğimiz yıllara göre orman yangınları 3 kat daha az. Sıcak havalar nedeniyle Avrupa'daki orman yangınlarının oluşturduğu tehlikeye dikkat çekmek istiyorum. Şimdi, doğal yangınları söndürmek ve yerleşim yerlerini korumak için Ryazan bölgesine ek kurtarma ekipleri ve ekipman grupları gönderildi. Hem bölgesel hem de federal düzeyde yangınları önlemek ve ortadan kaldırmak için ortak çalışmalar düzenlememiz gerekiyor" dedi. Ryazan bölgesinin yanı sıra Rusya'ya bağlı Mari El Cumhuriyeti ve Nijni Novgorod bölgelerinde de durumun kötüye gittiğini belirten Putin, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yangınların büyümemesi için ek tedbirler almasını istedi.

(Erhan Altıparmak - İHA)