Son dakika haber... Refüje çarparak metrelerce savruldu: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler: Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç refüje çarparak metrelerce savruldu. Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç refüje çarparak metrelerce savruldu. Feci kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, sabah 05.45 sıralarında Malatya-Elazığ Karayolu Kıyıcak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan E.A. (43) idaresindeki 23 KE 034 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptıktan sonra metrelerce sürüklenerek yan yattı. Kazada, sürücü ile birlikte F.A. ve A.A. yaralandı. Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Malatya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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