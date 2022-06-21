Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza sonrası hem aile hem Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti - Haberler

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Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza sonrası hem aile hem Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti

ANKA - 3. Sayfa
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Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in katiline dün haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası verildi. "Bugün burada adalet öldü" diyen Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, verilen karara hem kendilerinin hem de Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz ettiğini açıkladı.

Pınar Gültekin cinayetine ilişkin davanın dün yapılan duruşmasında, sanık Cemal Metin Avcı dün önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, ardından da 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak cezası 23 yıl hapse düşürülmüştü. Mahkemenin verdiği bu karar, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gültekin ailesi tarafından istinafa taşındı.

Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza sonrası hem aile hem Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti

"ADALETİN TECELLİ EDECEĞİNİ UMUT EDİYORUZ"

Gültekin Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabında bugün yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Pınar Gültekin ile ilgili hukuk garabeti mahiyetindeki bu karara, bugün itibariyle hem katılan vekili olarak biz hem de esas hakkındaki mütalaasında tüm sanıkların cezalandırılmasını talep eden Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı istinaf mahkemesi nezdinde itiraz etti. Yargılamanın safahatı sırasında, mahkemenin tarafsızlığına halel geldiğinden bahisle üç defa reddi hakim istedik, tamamı reddedildi. İtiraz ettik, itirazlarımız reddedildi. Mahkeme heyeti hakkında HSK'ya şikayet dilekçesi verdik, hiç bir tasarrufta bulunulmadı.

Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza sonrası hem aile hem Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti

Birçok duruşmada ve nihai olarak da dünkü duruşmada, müvekkiller ve biz, mahkemenin adalet dağıtmaktan uzak olduğu, hakkaniyeti tesis edemeyeceği ve tarafsız olmadığını vurguladık ve duruşma tutanaklarına geçirdik. Hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanacağız, hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz olan bu kararın kanun yolu aşamalarında düzeleceği ve adaletin tecelli edeceğini umut ediyoruz."

CEZAYA TEPKİ YAĞIYOR

Öte yandan Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmesine, siyasetçisinden sanatçısına, kadın derneklerinden gazetecilere kadar birçok isimden tepki yağdı. Pınar'ın acılı ailesi de dün adliye önünde verilen kararın adaletli olmadığını söyledi.

ANKA / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Rezan Epözdemir Pınar Gültekin Muğla 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Hakan Arslanoglu:

Bu Ülke de Adalet yok sadece bakanlığı var.

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Great Work:

10 tane siteden bu haberi okudum. Ancak böyle bir olayda neden haksız tahrik indirimi verilmiş yazmıyor Türkiye'de habercilik çok garip.

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Kemal Aslan:

Karar dogru

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