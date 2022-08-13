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Son Dakika | Pakistan'da sel felaketi: 8 ölü

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Gelen son dakika haberlerine göre - Pakistan'da sel felaketi: 8 ölü Pakistan'ın Belucistan eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 8 kişi hayatını kaybetti.

- Pakistan'da sel felaketi: 8 ölü

BELUCİSTAN - Pakistan'ın Belucistan eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 8 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu. Ülkenin Belucistan eyaletinde sel nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde şiddetli yağışların devam edeceğini bildirdi.

Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eylaleti ile Gilgit Baltistan bölgesi arasında sel nedeniyle ulaşımın durduğu belirtildi. Yetkililer, önümüzdeki günlerde Pakistan'ın Sind eyaletinde şiddetli yağışların devam edeceğini duyurdu. Sind eyaletine bağlı Karaçi şehrinde ise sel nedeniyle su altında kalan yollarda araçlar zor anlar yaşadı.

İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - 3. Sayfa

Pakistan 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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