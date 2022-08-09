Aydın haberleri! Kontrolden çıkan otomobil refüje çıkıp aydınlatma direğine böyle çarptı
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Aydın haberler... Kontrolden çıkan otomobil refüje çıkıp aydınlatma direğine böyle çarptı Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobilin refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpıp devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Kontrolden çıkan otomobil refüje çıkıp aydınlatma direğine böyle çarptı
GAZİANTEP - Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobilin refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpıp devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Gaziantep'in Nizip İlçesinde caddede hızla ilerleyen 27 AIH 150 plakalı Ford marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpıp devrildi. Kazada sürücü M.U yaralanırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
İhlas Haber Ajansı / Hanifi Güzel - 3. Sayfa