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Son dakika haber... Nazilli'deki operasyonlarda 3 hırsız yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Nazilli'deki operasyonlarda 3 hırsız yakalandı

Son dakika haberleri... Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı operasyonlarda üç hırsız yakalandı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı operasyonlarda üç hırsız yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Yıldıztepe Mahallesi'nde bir işletmeden telefon çalan M.Ö., Yeni Mahalle'de tüp ve bakır kazan çalan M.E. ve elektrik kablosu hırsızlığı gerçekleştiren Ü.A. yakalandı. Yakalanan hırsızlar hakkında adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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