Son dakika haber | Müsilaj-2 operasyonunda 2 kişi adliyeye sevk edildi

Gelen son dakika haberlerine göre Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütleriyle mücadele çerçevesinde 20 ilde düzenlenen Müsilaj-2 adlı eş zamanlı operasyonda Samsun'da gözaltına alınan 18 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütleriyle mücadele çerçevesinde 20 ilde düzenlenen Müsilaj-2 adlı eş zamanlı operasyonda Samsun'da gözaltına alınan 18 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun'da "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçuna yönelik cuma sabahı Samsun merkezli Rize, İstanbul ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 18 şüpheli kişinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 18 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 15 kişi polisteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Sorgulanmaları tamamlanan 2 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda 29 adet tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 5 bin 919 adet fişek, 70 adet şarjör, 18 adet tüfek, 3 adet namlu, 26 adet tabanca yayı, 66 adet silah kabzası, 217 adet kartuş, 7 adet tabanca iğnesi, 4 adet tabanca horozu, 5 adet tabanca kilit mandalı, 1 adet dürbün, 1 adet fişek doldurma aparatı ve 4 adet sikke ele geçirilmişti. - SAMSUN